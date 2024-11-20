الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
مستقبل واعد لعلاقات البرازيل والإمارات
20 نوفمبر 2024 17:58
مركز الاتحاد للأخبار
برازيليا
البرازيل
الإمارات
صحيفة الاتحاد
حمد الكعبي
جريدة الاتحاد
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
هي «الاتحاد»
19 أكتوبر 2022
علوم الدار
علوم الدار
الشيخ نهيان بن مبارك يشهد انطلاق فعاليات منتدى الاتحاد الـ17
19 أكتوبر 2022
علوم الدار
علوم الدار
خليل عيلبوني.. «تحية إلى جريدة الاتحاد»
19 أكتوبر 2022
علوم الدار
علوم الدار
صحيفة الاتحاد.. 53 عاماً من الإنجاز
19 أكتوبر 2022
علوم الدار
علوم الدار
منتدى الاتحاد الـ17 يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
19 أكتوبر 2022
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي لـ«الاتحاد»: شراكة الإمارات والبرازيل قوية وتزداد قرباً
علوم الدار
السيناتور البرازيلي جيمي كامبوس لـ«الاتحاد»: إثراء شراكتنا الاقتصادية مع الإمارات بشكل أكبر
علوم الدار
نجم «كأس العالم» و«السياسة» روماريو يرحب بـ«الاتحاد» في البرازيل
علوم الدار
الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
علوم الدار
رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي لـ«الاتحاد»: شراكة الإمارات والبرازيل قوية وتزداد قرباً
اليوم 01:38
علوم الدار
السيناتور البرازيلي جيمي كامبوس لـ«الاتحاد»: إثراء شراكتنا الاقتصادية مع الإمارات بشكل أكبر
اليوم 01:38
علوم الدار
نجم «كأس العالم» و«السياسة» روماريو يرحب بـ«الاتحاد» في البرازيل
اليوم 01:38
علوم الدار
الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
19 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©