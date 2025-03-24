الأمطار تدمر جسراً تاريخياً في إسبانيا

دمرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على إسبانيا جسراً تاريخياً يعود للعصر الروماني، ويمثل الجسر رمزاً تاريخياً لمدينة تالافيرا دي لارين التي تقع جنوب العاصمة