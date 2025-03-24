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الأمطار تدمر جسراً تاريخياً في إسبانيا
24 مارس 2025 20:59
دمرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على إسبانيا جسراً تاريخياً يعود للعصر الروماني، ويمثل الجسر رمزاً تاريخياً لمدينة تالافيرا دي لارين التي تقع جنوب العاصمة
العصر الروماني
الأمطار
مدريد
إسبانيا
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