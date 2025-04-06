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التعليم والمعرفة
فيضانات هائلة في الكونغو الديمقراطية
6 ابريل 2025 21:33
كينشاسا
فيضانات
الكونغو الديمقراطية
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