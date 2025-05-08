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"الشانزليزيه" يحتفي بمرور 80 عاماً على النصر في الحرب العالمية
9 مايو 2025 01:09
الشانزليزيه
الحرب العالمية الثانية
باريس
فرنسا
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