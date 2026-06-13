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علوم الدار
أنور قرقاش: ستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي
13 يونيو 2026 21:20
أنور قرقاش
قرقاش
الإمارات
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