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علوم الدار
كيف تُراقب أبوظبي مزارعها بالذكاء الاصطناعي؟
14 يونيو 2026 18:51
أبوظبي
الإمارات
الزراعة
الذكاء الاصطناعي
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