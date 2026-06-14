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«الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها الجديدة إلى دمشق
14 يونيو 2026 18:57
دمشق
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دمشق وتل أبيب
الطيران
أبوظبي
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