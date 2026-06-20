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دوغلاس ج. فيث
دوغلاس ج. فيث
باحث بارز في معهد هدسون، عمل وكيلاً لوزارة الدفاع في إدارة جورج دبليو بوش
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