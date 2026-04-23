الإنجازات قبل الأقوال

في وطنٍ صاغ معجزته برؤية قيادته الحكيمة وعقول وسواعد أبنائه، تواصل الإمارات ترسيخ معادلة فريدة: الإنجاز أولاً، والرد على التحديات بالفعل لا بالضجيج. فبينما يروّج المشككون سرديات مألوفة عن التعثر والانكفاء، تمضي الإمارات بثبات في ترسيخ نموذجها التنموي، غير آبهة إلا بهدفها الأسمى: بناء أفضل حياة للإنسان.

وتنطلق في ذلك من قناعة راسخة بأن قوة الأوطان لا تُقاس بحجم التحديات التي تواجهها، بل بقدرتها على تجاوزها بثقة وثبات. وبينما تعرّضت الإمارات لاعتداءات إيرانية إرهابية غاشمة استهدفتها بصواريخ باليستية وجوالة ومسيَّرات على مدار 42 يوماً، ومحاولات إرهابية ممنهجة للنيل من أمنها واستقرارها عبر أذرع تخريبية وتنظيم إرهابي مرتبط بالولي الفقيه، أثبتت الإمارات مجدداً أن أمنها خط أحمر، وأن مؤسساتها قادرة على التصدي الحازم لكل من يحاول العبث باستقرارها أو المساس بمكتسباتها أو تقويض الثقة باقتصادها. وفي مثل هذه الظروف، يعلو صوت المشككين مرددين أسطوانتهم المشروخة عن «النهاية الوشيكة»، غير أن الواقع الإماراتي يقدّم دائماً الإجابة الأبلغ: مزيد من العمل، وتسارع في وتيرة الإنجاز.

وفي هذا السياق، جاء اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي، ليؤكد أن مسيرة التنمية لا تتأثر بمحاولات التشويش، بل تزداد قوة وصلابة. فالمشروع، الذي يُعد الأضخم في تاريخ النقل المستدام في الإمارة، باستثمار يبلغ 34 مليار درهم، يجسّد رؤية استراتيجية بعيدة المدى تعكس ثقة راسخة بالمستقبل.

ويمتد «الخط الذهبي» بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في دبي، مرتبطاً بالخطين الأحمر والأخضر، ومتكاملاً مع شبكة قطار الاتحاد، بما يعزّز كفاءة منظومة النقل الوطنية. كما يخدم 15 منطقة استراتيجية، ويدعم أكثر من 55 مشروعاً تطويرياً، مع توقعات باستفادة 1.5 مليون نسمة بحلول عام 2040.

اعتماد المشروع، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، يحمل رسالة واضحة: عجلة التنمية في الإمارات لا تتوقف، حتى مع أصعب الظروف والتحديات. بل إنها تصبح دافعاً لمزيد من الإنجاز، وترسيخاً لمكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنمية والاستقرار.

وتؤكد التوجيهات السامية بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، والالتزام بجدول زمني طموح لإنجازه، أن الإمارات ماضية في تحقيق أجندتها التنموية بثقة.

هكذا تكتب الإمارات سرديتها: أمنٌ مصان، ومؤسسات يقظة، وتنمية تتسارع بثبات. وبين ضجيج المشككين وصوت العمل، يبقى الفارق واضحاً. هنا وطن يبني، وهناك على الطرف الآخر النظام الإيراني ومعه أهل الخراب والدمار وتجار الشعارات. حفظ الله الإمارات وأدام عزها في ظل بوخالد.