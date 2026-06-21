متفرقات

- دائماً أشعر أن حكم الراية مسكين على الدوام، مظلوم في كل الأوقات، مظلوم في موقعه في المباراة، ومظلوم في التقييم من قبل «الفيفا»، ومظلوم من الجماهير الذين يصرخون في وجهه لأي خطأ، حكم الراية يشعرني أنه يمكن أن يعطوه غرفة «سنكل» في الفندق، ويأكل من «البوفيه»، ويمكن أن يظل احتياطاً على الدوام، ومستعد للاستدعاء في أي لحظة دون أي اعتراض منه.

- ولا توترني مثل الفانيلة التي تملحّ من الغسيل، ولا قد رأت كوّاية، تظل تصليها الشمس حتى تجف على الحبل، وتذهب رائحة مسحوق الغسيل، ويأتي الحبيب ويلبسها وهي متخشبة من صلبها تحت الشمس.

- أنتم معي في فانيلات المنتخبات المشاركة في كأس العالم البعيدة عن الذوق واللمسة الفنية الجمالية والتصميم الراقي، يا حبيبي على فانيلة المنتخب الأميركي مثل فانيلة كرواتيا المعتادة إلا قليلاً، بصراحة من يغيب الإيطاليون من المونديال، يغيب الذوق!

- سبحان الله.. في مباريات هذا المونديال حتى المشجعات اللاتي يخلقن الدهشة والفرحة ويرطبن القلب في مباريات كأس العالم، في هذا المونديال الأميركي كلهن غائبات، ليتنا بقينا نشجع السلة الأميركية أو «الفوتبول» الأميركي لكن سيدات الحضور، ولحظة الدهشة والفرحة.

- أحد من الناس نشبة إذا دار قدامك بسيارته، يعيّفك حياتك، وهو «سوق على مهلك سوق» المشكلة أنه يأخذ مكانك في المواقف، فقط لأنه يسبقك بخطوات متمهلة وبطيئة.