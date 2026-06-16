الثلاثاء 16 يونيو 2026
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ترحيب دولي واسع بالاتفاق الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب
ترامب يعلن عن بدء خروج سفن النفط من مضيق هرمز
قتلى بهجمات روسية وأوكرانيا تستهدف شبه جزيرة القرم
لبنان: ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لوقف التصعيد
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شراكة بين جامعة زايد و«زايد للتعليم»
%95 من فرص التوظيف الجديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
وفد حكومة دبي يبحث تعزيز التعاون مع الدنمارك
30 مبادرة نفذتها «الإمارات لرعاية وبر الوالدين» لترسيخ العطاء في المجتمع
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علوم الدار
الشيخة موزة بنت محمد بن بطي آل حامد، تكتب: «الاستدامة الأسرية.. البعد الغائب في منظومة الإرث»
16 يونيو 2026 18:33
موزة بنت محمد آل حامد
الاستدامة
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الشيخة موزة بنت محمد بن بطي آل حامد، تكتب: «الاستدامة الأسرية.. البعد الغائب في منظومة الإرث»
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