طحنون بن محمد يتسلم نسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

تسلم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم الخميس، نسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» للدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والذي يتناول فيه مسيرة العمل الوطني لرئيس الدولة «حفظه الله»، وذلك بحضور الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقدم السويدي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين بأبوظبي، نبذة عن الكتاب الذي يتحدث عن مسيرة العمل الوطني لرئيس الدولة، منذ تخرجه وعمله في القوات المسلحة، ويبرز دوره المحوري في تطويرها، ويركّز على الجوانب الإنسانية في مسيرته حفظه الله، مشدداً على أنه التزم الحيادية والموضوعية، ولم يحِد أبداً عن القواعد البحثية والعلمية، أثناء تأليفه هذا الكتاب الاستراتيجي.



وقال السويدي إن الكتاب يركّز على رؤى وإنجازات رئيس الدولة لتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد متنوّع الموارد، ويشرح كيف أصبحت دولة الإمارات عاصمة للتسامح العالمي.