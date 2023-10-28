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مجلس الأمن السيبراني يصدر تحذيرات من ثغرات عالية الخطورة

الأمن السيبراني
28 أكتوبر 2023 17:49

أصدر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تحذيرات من ثغرات عالية الخطورة في متصفح «جوجل كروم» وعدد من الأنظمة الأخرى.
وكتب المجلس، على حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، «يحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من ثغرات عالية الخطورة في متصفح جوجل كروم، والتي تسمح للمهاجمين بتنفيذ أكواد برمجية ضارة في أنظمة التشغيل الخاصة بكم». 
وأضاف «نوصي جميع المستخدمين بتحديث متصفح كروم الخاص بهم إلى الإصدار الأخير لتجنب أي تهديدات محتملة. شاركوا هذا التحذير مع أصدقائكم وعائلتكم لحماية أنفسكم ومجتمعكم الرقمي».

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في منشور آخر، حذر المجلس من «عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم». 
وأوصى «جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة. شاركوا هذا التحذير مع أصدقائكم وعائلتكم لحماية أنفسكم ومجتمعكم الرقمي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الأمن السيبراني
تحذير
ثغرة أمنية
جوجل
آبل
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