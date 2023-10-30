الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للتطوير التربوي» تطلق «أنا أتعلم»

«الإمارات للتطوير التربوي» تطلق «أنا أتعلم»
31 أكتوبر 2023 01:57

 أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الميتافيرس» أداة لتعلّم «العربية» في «كلية التطوير التربوي»

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي، إطلاق منصة iLearn «أنا أتعلم»، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتمكين وتطوير التربويين، حيث استضافت الكلية خلال أولى جلسات هذه المنصة الافتراضية التي حملت عنوان «بناء ثقافة التعلم»، نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من دولة الإمارات والدول المجاورة، بهدف توفير مساحة تفاعلية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية، ومراجعة أحدث الأبحاث العلمية في مجال التعليم والتربية والقيادة التربوية.
وتنظم كلية الإمارات للتطوير التربوي جلسة نقاشية وتفاعلية جديدة من منصة «أنا أتعلم» خلال يوم الخميس الأخير من كل شهر، وذلك من الساعة 05:00 وحتى الساعة 06:00 مساءً.
 وقالت الدكتورة مي الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: «تدعم المنصة جهودنا في رسم وتشكيل مستقبل التعليم في دولة الإمارات، حيث توفر مساحة للتواصل وتلاقي الخبرات الأكاديمية المميزة، لمناقشة أبرز الأساليب والمنهجيات والبرامج المبتكرة في مجال التعليم وتطوير وتمكين التربويين، وطرق التدريس الإبداعية التي يتبناها التربويون داخل الفصول المدرسية لتعزيز بيئة التعليم التفاعلي، والممارسات التعليمية الملهمة التي نسعى في الكلية إلى ترسيخها في قطاع التعليم والعملية التربوية».

كلية الإمارات للتطوير التربوي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
عبدالله العويس
التعليم والمعرفة
الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش والأقصُر
اليوم 22:43
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
التعليم والمعرفة
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
اليوم 22:16
من إصدارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات (من المصدر)
التعليم والمعرفة
310 إصدارات لاتحاد كُتاب الإمارات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:13
جائزة «كنز الجيل 2023».. رافد مهمّ للموروث الشعري
التعليم والمعرفة
جائزة «كنز الجيل 2023».. رافد مهمّ للموروث الشعري
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©