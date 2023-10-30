«الإمارات للتطوير التربوي» تطلق «أنا أتعلم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي، إطلاق منصة iLearn «أنا أتعلم»، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتمكين وتطوير التربويين، حيث استضافت الكلية خلال أولى جلسات هذه المنصة الافتراضية التي حملت عنوان «بناء ثقافة التعلم»، نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من دولة الإمارات والدول المجاورة، بهدف توفير مساحة تفاعلية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية، ومراجعة أحدث الأبحاث العلمية في مجال التعليم والتربية والقيادة التربوية.

وتنظم كلية الإمارات للتطوير التربوي جلسة نقاشية وتفاعلية جديدة من منصة «أنا أتعلم» خلال يوم الخميس الأخير من كل شهر، وذلك من الساعة 05:00 وحتى الساعة 06:00 مساءً.

وقالت الدكتورة مي الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: «تدعم المنصة جهودنا في رسم وتشكيل مستقبل التعليم في دولة الإمارات، حيث توفر مساحة للتواصل وتلاقي الخبرات الأكاديمية المميزة، لمناقشة أبرز الأساليب والمنهجيات والبرامج المبتكرة في مجال التعليم وتطوير وتمكين التربويين، وطرق التدريس الإبداعية التي يتبناها التربويون داخل الفصول المدرسية لتعزيز بيئة التعليم التفاعلي، والممارسات التعليمية الملهمة التي نسعى في الكلية إلى ترسيخها في قطاع التعليم والعملية التربوية».