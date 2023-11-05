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رئيس الدولة: القوات المسلحة الحارس الأمين لمسيرة الإمارات ورمز منعة الوطن وعزته

رئيس الدولة يحيي تشكيلات وحدات القوات المسلحة بحضور منصور بن زايد وهزاع بن زايد وحمدان بن زايد وطحنون بن محمد وسعيد بن حمدان بن محمد وذياب بن طحنون ومحمد البواردي وكبار الحضور
6 نوفمبر 2023 02:10

أبوظبي (وام)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فعاليات النسخة التاسعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 9» الذي تنظمه وزارة الدفاع في جزيرة ياس بأبوظبي. 

وقدمت القوات المسلحة، بمختلف وحداتها وتشكيلاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية الأخرى، عروضاً حية ضمن سيناريوهات تخيلية لمهام قتالية أظهرت مدى المهارة والاحترافية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة بمختلف أفرعها ووحداتها الرئيسية وحرس الرئاسة وجهاز الشرطة في أداء المهام الموكلة إليهم في أصعب الظروف، وضمن أكثر المواقف تعقيداً. 

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة بالجاهزية العالية للقوات المسلحة وقوات الأمن والمستوى المتقدم لأفرادها ووحداتها والقدرات المتطورة التي تتمتع بها. 

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وقال سموه إن القوات المسلحة كانت على مدى العقود الماضية الحارس الأمين لمسيرة دولة الإمارات التنموية، وستظل، بإذن الله تعالى، رمزاً لمنعة الوطن وعزته. 

كما شهد عرض «حصن الاتحاد 9» كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من قيادات وكبار ضباط تشكيلات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجمع من المدعوين والجمهور.

 

 

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