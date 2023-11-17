«كليفلاند كلينك أبوظبي».. أفضل المستشفيات الذكية

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، تصنيف المستشفيات الذكية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للمرة الثانية ضمن قائمة مجلة «نيوزويك» الأميركية لأفضل المستشفيات الذكية حول العالم 2024. وترسخ هذه القائمة مكانة المستشفى بين أفضل 330 منشأة للرعاية الصحية من حول العالم.

وتضم قائمة «نيوزويك» 330 مستشفى في 28 دولة، حيث تم تقييم جميع المستشفيات بناءً على التقنيات الذكية المتاحة فيها. وشملت مجالات التحليل الرئيسية الخصائص الإلكترونية، والتطبيب عن بُعد، والتصوير الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واستخدام الروبوتات في الخدمات العلاجية والجراحية.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «تعتبر التكنولوجيا ركناً رئيساً ضمن منهجية الرعاية الفريدة في كليفلاند كلينك أبوظبي التي تركز على المرضى، ونحرص على توفيرها للمجتمعات في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

كما نسعى دائماً لتقديم الرعاية الفعالة والشخصية التي تستهدف أكثر الحالات الصحية تعقيداً والمدعومة بأحدث الاكتشافات الطبية والتكنولوجية بشكل يكفل إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية. كما تساعدنا الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تقنيات تعلم الآلة العميقة على وجه التحديد في تحليل كميات كبيرة من البيانات وتوقع التوجهات والأنماط بهدف تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى. ويتجلى ذلك في توفير أحدث التقنيات مثل العلاج الإشعاعي التكيفي بدقة غير مسبوقة، والعمليات الجراحية الروبوتية وغير الجراحية المتطورة، وإدارة السجلات الصحية الإلكترونية بسلاسة وأمان، والتصوير الرقمي عالي الدقة، وحلول التطبيب عن بُعد المؤتمتة».

ومن بين التقنيات الطبية المتطورة التي يوفرها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، نظام ARTIS Icono، وهو من بين أحدث أنظمة التدخل الجراحي لعلاج السكتة الدماغية في المنطقة، ويضم تقنيات التصوير ثنائية وثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونظراً لخبرات المستشفى ومنهجيته متعددة التخصصات، حصل مؤخراً على اعتمادي دائرة الصحة - أبوظبي كمركز للتميز للسكتة الدماغية والجراحات القلبية للبالغين بأبوظبي.

ويستخدم مركز فاطمة بنت مبارك التابع للمستشفى والذي تم افتتاحه مطلع العام الجاري علاج «إيثوس» الإشعاعي التكيفي، وهو تقنية علاجية توظف قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لمواءمة علاج مرضى الأورام بشكل مباشر حسب حالتهم. ويحتضن المركز أيضاً روبوت العلاج الكيميائي الذي يستخدم عملية تركيب مؤتمتة لإعداد الجرعات الخاصة بالمرضى.