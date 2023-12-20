الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تدعو إلى تجنب الممارسات السلبية خلال رحلات البر

تأكيد أهمية الالتزام بشراء الحطب من المحال ومحطات الوقود (أرشيفية)
21 ديسمبر 2023 00:50

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تعيد توطين «المها أبو حراب»
تفاهم بين بيئة أبوظبي و«طاقة»

تنفذ هيئة البيئة- أبوظبي، حملات توعية، عبر منصاتها على وسائل «التواصل الاجتماعي»، بالمعايير الواجب اتباعها خلال رحلات التخييم في البر.
وأوضحت الهيئة، أنها مع بدء موسم التخييم والرحلات البرية، تعمل على نشر محتوى مصور يؤكد ضرورة المحافظة على طبيعة المنطقة كما هي، وعدم دهس النباتات البرية لكونها غذاءً رئيساً للماشية، وملجأً للحيوانات للابتعاد من حرارة الشمس. 
كما دعت الهيئة رواد البر إلى تجنب دهس جحور الزواحف وغيرها من الأنواع، وتجنب إشعال النار مباشرةً على التربة، أو إيقادها بالقرب من الأشجار والشجيرات البرية، والتخلص الآمن من بقايا الفحم.
وبينت أنها تنفذ حملات تفتيش بشكل عشوائي على المخيمات الشتوية لإعلام الجمهور بضرورة المحافظة على نظافة الموقع بعد إزالة المخيم.
ولفتت الهيئة إلى أبرز الممارسات السلبية ومظاهر الاعتداء على البيئة التي ترتكب خلال رحلات البر، وتتمثل في القيادة على النباتات الصحراوية، والوقوف فوق جحور الزواحف والأرانب البرية، وإشعال النيران على التربة، وترك بقايا الطعام، وعدم إلقاء النفايات في المناطق المخصصة لها، إلى جانب الأصوات العالية الصادرة من عوادم المركبات.
ودعت الهيئة محبي رحلات البر، إلى الابتعاد عن الروتين اليومي، والاستمتاع بجمال الطبيعة وهدوء الصحراء، والمحافظة على الأماكن الطبيعية، ومعرفة قيمتها الحقيقية، والحفاظ عليها كما لو كانت جزءاً من ممتلكاتهم الخاصة.
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بشراء الحطب من المحال ومحطات الوقود، وليس من الباعة المتجولين، ليكون لهم دور في الحد من التعدي على الأشجار، وعدم قطع الأشجار والنباتات البرية، لأن في ذلك تهديداً للبيئة الصحراوية. 
أضرار
أشارت الهيئة إلى خطورة رمي الأكياس البلاستيكية، لكونها مادة قاتلة للحياة الفطرية إذا استهلكت وأكلت، كما أن ترك النفايات يتسبب في انبعاث روائح كريهة من المخلفات التي يتركها بعضهم وراءهم وتحرم غيرهم من المتنزهين من البقاء في البر والاستمتاع بأجوائه الجميلة، فضلاً عن الأضرار التي تخلفها تلك المخلفات على التربة، وعلى الحيوانات البرية من أصغرها إلى أكبرها، والتي تقوم باستهلاكها ظناً منها أنه طعام مما يجعل الأضرار تتراكم لسنوات في جهازها الهضمي، ما يسبب في موتها مثل ما يحصل في تراكم المواد البلاستيكية في معدة الجمال وموتها ببطء.

بيئة أبوظبي
هيئة البيئة
التخييم
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بموقع تعرض للقصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة بهدف التوصل لهدنة جديدة في غزة
21 ديسمبر 2023
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
الأخبار العالمية
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
21 ديسمبر 2023
4 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» تفاقم مأساة اليمنيين خلال الشتاء
21 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة
21 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©