مشاريع مجتمعية لتعزيز جودة الحياة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي اتفاقية تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال دعم إنشاء عدد من الحدائق المجتمعية في أبوظبي والعين وعدد من مشاريع النقل المتكامل، وذلك في إطار جهودها المشتركة الرامية إلى إشراك مجتمع أبوظبي في دعم الأولويات الاجتماعية في أبوظبي

وحضر حفل توقيع الاتفاقية معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية معاً والدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، وسيف القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعلي القمزي، المدير العام لبلدية مدينة العين، وعبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل.

وتتابع هيئة معاً مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع في أبوظبي، بموجب اتفاقية التعاون، من خلال إطلاق مبادرة الحدائق المجتمعية، والتي يتم من خلالها العمل على تطوير 9 حدائق في مناطق مختلفة، مثل الفلاح ومصفح والشامخة وغيرها من المناطق في الإمارة، بقيمة تقديرية تبلغ 14.5 مليون درهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء حدائق مجتمعية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأسر وغيرها، فضلاً عن تعزيز الرفاهية المجتمعية من خلال توفير المساحات والمرافق الترفيهية لجميع أفراد المجتمع مما يساهم في تعزيز التجارب المجتمعية والأنشطة الجماعية وتحفيز قيم التماسك والتعاون.

تعزيز الشراكات

وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أهمية الشراكات في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام، بقوله: «نحرص في دائرة تنمية المجتمع على توفير الحياة الكريمة لجميع الأفراد، من خلال العمل على توحيد الجهود عبر رفع نسبة المشاركة والمساهمة بين أفراد المجتمع لدعم الأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام ما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد».

وأضاف معاليه: أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بذلت ومنذ إنشائها جهوداً حثيثة نحو تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعات سواء العامة أو الخاصة، إلى جانب القطاع الثالث، من أجل الوصول إلى مجتمع متماسك ومتعاون، وتمثل هذه الاتفاقية انعكاساً لهذه الجهود التي تسهم في تشجيع اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً، وتعزز من أواصر الترابط والتماسك الاجتماعي. كما ستسهم هذه الشراكة أيضاً، في تعزيز الرفاهية الاجتماعية من خلال تطوير البنى التحتية التي لها دور كبير في توفير فرص للتفاعل الاجتماعي وتشجيع الأفراد على المشاركة المجتمعية للوصول إلى استدامة الخدمات الأساسية.

خدمات رائدة

من جانبه، قال الدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «يأتي توقيع اتفاقية التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تحقيقاً لرسالة الدائرة في توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع، وذلك من خلال وسائل مختلفة أبرزها مبادرات التعاون والعمل المشترك التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».

وتعمل هيئة معاً على توجيه المساهمات الاجتماعية لدعم إنشاء محمية البطحاء بقيمة تقريبية تبلغ 9.1 مليون درهم إماراتي، حيث تضم أكثر من 200 متجر للتجزئة لدعم الأسر المنتجة، كما تشمل مساراً للجري وركوب الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي يعزز صحتهم النفسية والجسدية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية المخصصة للعائلات، بما يتماشى مع الأولويات الاجتماعية في الإمارة مثل تشجيع الرياضة وبناء مجتمع نشط ومسؤول، وتطوير مناطق الجذب الطبيعية والارتقاء بالأنشطة البيئية والمجتمعية في إمارة أبوظبي.

ثلاثة برامج

ومن جهة أخرى، تسعى مشاريع مركز النقل المتكامل إلى دعم المشاريع والأولويات الاجتماعية في أبوظبي بقيمة تقريبية تبلغ 4.4 مليون درهم إماراتي من خلال ثلاثة برامج اجتماعية تشمل: إنشاء وتطوير استراحات لسائقي دراجات التوصيل مزودة بأجهزة تكييف ومحولات شحن وبرادات مياه لتعزيز مستويات الراحة والسلامة لهم، ومشروع «مركبات الأجرة الدامجة» الذي يهدف إلى زيادة عدد مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم وتوعية المجتمع ومشاركة الجهات ذات الصلة في تعزيز خدمة النقل بمركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم في الإمارة، بما يضمن حقوق التنقل لهم ولأسرهم عبر توفير البيئة المؤهلة والوسائل اللازمة ويشجعهم على الاشتراك في الفعاليات الاجتماعية وغيره، بينما يهدف برنامج مظلات انتظار الحافلات إلى إنشاء 30 مظلة جديدة في مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، وتطوير مجموعة من المظلات القائمة عبر تحسين الخدمات اللازمة لمستخدمي الحافلات، والتي من شأنها تعزيز الراحة والسلامة لهم وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل العام.

وتعتمد الهيئة على توظيف كامل المساهمات المجتمعية وبشفافية تامة لتطوير البرامج المختلفة والمصممة لمعالجة أهداف مختلفة في قطاعات مختلفة، بما فيها قطاع البنية التحتية والقطاع الاجتماعي.

كما تركز الهيئة على دعم وتمكين القطاع الثالث، بما يتيح للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية والمتطوعين تقديم حلول مستدامة ومبتكرة تترك أثراً طويل الأمد يعود بالفائدة على أفراد مجتمع أبوظبي.

وإلى جانب مشاريع الحدائق المجتمعية، تركز هيئة معاً على جمع المساهمات لعدد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية على مدار العام، والتي تستهدف فئات مجتمعية مختلفة في أبوظبي لمعالجة الأولويات المجتمعية.

المساهمات المالية

أكّدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمة المجتمعية – معاً: «نسعى في هيئة معاً نحو تحقيق مجتمع نشط ومسؤول ونحرص على جمع وتوجيه المساهمات المالية لدعم المبادرات التي تخدم تطوير المشاريع الاجتماعية ودعم الأولويات الاجتماعية لسكان أبوظبي مثل الرياضة والروابط الأسرية والاجتماعية، وتصب هده المبادرات والمشاريع المتنوعة في مجالات مختلفة مثل البيئة والصحة والتعليم والقطاع الاجتماعي، وبذلك تمنح هيئة معاً فرصة مثالية لجميع الأفراد لدعم البرامج المختلفة بما يتوافق مع قيمهم وأولوياتهم. وتتيح المساهمات المجتمعية التي تتلقاها هيئة معاً تمكين القطاع الثالث من تنفيذ هذه المبادرات المهمة بما فيها مشاريع البنى التحتية، والتي تسهم في تحسين حياة سكان الإمارة والعمل على بناء مجتمع متعاون ونشط».