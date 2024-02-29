«شبكة أبوظبي للإعلام».. تطلق 11 مسلسلاً و4 برامج في رمضان 2024

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلنت «شبكة أبوظبي للإعلام» - شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات - في حفل استثنائي أقيم مساء أمس الأول في أبوظبي، حضره عدد من أبطال الأعمال الدرامية والنجوم المشاركين في الإنتاجات الفنية، عن دورتها البرامجية لشهر رمضان 2024، والتي تتضمن 11 مسلسلاً بين إماراتي وخليجي وعربي، من بينها 7 مسلسلات حصرية، تحاكي بمضمونها موضوعات اجتماعية وتاريخية وبوليسية وتراثية وبدوية، و4 برامج تركز على الترفيه والموضوعات الإنسانية والثقافية، والتي ستعرض على شاشات قناة «أبوظبي» و«الإمارات» و«بينونة»، وتطبيق ADtv.



محاكاة الواقع

قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «شبكة أبوظبي للإعلام»: تعكس دورتنا البرامجية الرمضانية الجديدة بتفاصيلها التنوع الثقافي والفكري لجمهورنا، مع مراعاة احتياجات المشاهدين واهتماماتهم من كافة الأعمار، حيث تشمل برامجنا مسلسلات تلفزيونية تحاكي الواقع الاجتماعي والتحديات المعاصرة، والبرامج الدينية، بالإضافة إلى البرامج الحوارية التي تستضيف نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، وبرامج الأطفال التثقيفية والترفيهية الهادفة، فضلاً عن البرامج الوثائقية».وأضاف القبيسي، قائلاً «في خطوة استثنائية تنسجم مع سعينا المستمر للابتكار وتقديم محتوى إعلامي يواكب التطورات التكنولوجية، نعلن اليوم عن انضمام «سالم»، أول مذيع افتراضي في شبكتنا، إلى فريق عملنا، ليطل على مشاهدينا في المستقبل القريب، و«سالم» ليس مجرد إضافة جديدة لفريقنا، بل هو خطوة ثورية في كيفية تقديمنا للمحتوى الإعلامي، حيث يعتبر نقلة للتقنيات المتقدمة التي نسعى إلى دمجها في محتوانا لتعزيز تجربة المشاهدة، حيث جرى تصميمه بأحدث التقنيات الافتراضية، وهو يجسد التزامنا بالابتكار والتميز في الإعلام الرقمي».

وأعرب القبيسي عن فخره بالمستوى المتميز للتنوع والجودة في الدورة البرامجية الرمضانية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تؤكد حرص «شبكة أبوظبي للإعلام» على ترسيخ دور الإعلام في تشكيل الوعي وتعزيز القيم النبيلة في إطار محتوى يحقق هذه الغاية.





أضخم الإنتاجات

وقد كشفت «شبكة أبوظبي للإعلام»، عن أضخم الإنتاجات الدرامية والبرامجية التي تضم باقة متنوعة ومتميزة وحصرية في دورتها الرمضانية الجديدة، والتي تلبي أذواق كافة فئات الجمهور، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية الشبكة بتقديم محتوى ترفيهي وتفاعلي.





«هل هلالك أبوظبي دارك»

تحت شعار «هل هلالك أبوظبي دارك»، سيكون مشاهدو قناة «أبوظبي» ومستخدمو تطبيق ADtv على موعد مع مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التي يشارك فيها كوكبة من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي، بما فيها المسلسلان اللذان يعتبران من أبرز الإنتاجات المحلية الإماراتية الضخمة، وهما «البوم» من إخراج الأسعد الوسلاتي، ويروي قصة بحار إماراتي يخوض رحلة حافلة بالطموح والصراع والأمل، بطولة عمر الملا ومنصور الفيلي، و«خطاف» الذي يسلط الضوء على قصة شاب إماراتي يطمح لأن يكون بطلاً عالمياً في عالم الرياضات القتالية المختلفة، من بطولة محمد مصطفى عبدالله بن حيدر وفاتن أحمد، وإخراج علي مصطفى.





مسلسل البوم

مسلسل خطاف



«ألف ليلة وليلة»

ويطلّ على قناة «أبوظبي» الممثل ياسر جلال في مسلسل «جودر – ألف ليلة وليلة» ويشاركه البطولة نور اللبنانية وياسمين رئيس، وإخراج إسلام خيري، ليروي قصة شخصية الصياد «جودر» المستوحاة من قصص «ألف ليلة وليلة».

«جودر - ألف ليلة وليلة»





«رحيل»

فيما تجسد الممثلة ياسمين صبري شخصية فتاة موصومة بالعار المجتمعي بعد انتهاء عقوبتها بالسجن لمدة 15 عاماً في مسلسل «رحيل»، الذي يعرض حصرياً على قناة «أبوظبي» وتطبيق ADtv، بطولة أحمد صلاح ونجلاء بدر وخالد كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل رحيل





«حق عرب»

ويستعرض مسلسل «حق عرب» قصة مليئة بأحداث الثأر في أحد الأحياء الشعبية، ويشارك في بطولته أحمد العوضي ووفاء عامر ودينا فؤاد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

حق عرب





«بالقانون»

وتطل روجينا على مشاهدي قناة «أبوظبي» في مسلسلها الجديد «بالقانون»، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي تشويقي، حول قصة امرأة قاست الظلم والحرمان وواجهت تحديات الحياة وتعقيداتها الشائكة، ويشاركها بطولته أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي ومحمد ثروت، وإخراج أمين جمال.





بالقانون





«كسر عضم»

وتتفرد قناة «أبوظبي» وتطبيق ADtv بعرض الموسم الثاني من المسلسل السوري الشهير «كسر عضم – السراديب»، من إخراج كنان موسى اسكندراني، والذي يعود بقصص وأحداث جديدة ضمن محاور متنوعة، بعدما حقق موسمه الأول نجاحاً لافتاً، ويشارك في بطولته رشيد عساف، عبد المنعم عمايري، فايز قزق، وأحمد الأحمد.

كسر عضم







«وصايا الصبار»

كما تعرض القناة مسلسل «وصايا الصبار»، الذي يجمع الفنانين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري، في رواية تسلط الضوء على الصراع الطبقي.

وصايا الصبار







«رمضان يانا والخير لفانا»

وتحت شعار «رمضان يانا والخير لفانا»، تقدم قناة «الإمارات» في دورتها البرامجية لشهر رمضان باقة متنوعة من المسلسلات، أبرزها العرض الأول والحصري من الدراما المستوحاة من عبق التراث الخليجي «الجذوع»، من إخراج تامر اسحق وبطولة حبيب غلوم وإبراهيم الحساوي وهيفاء حسين، بالإضافة إلى المسلسل الأردني «قضايا من البادية» والذي يُعرض حصرياً على قناة «الإمارات» و«بينونة» وتطبيق ADtv، وهو عمل بدوي من إخراج سائد الهواري، يشارك في بطولته محمد العبادي وجولييت عواد وعبدالكريم القواسمي وجميل براهمة.

قضايا من البادية

الجذوع



«بعد غيابك عني»

في حين يتناول العمل الاجتماعي الخليجي «بعد غيابك عني» تأثير الماضي على الحاضر وتناقضات النفس البشرية والعلاقات الاجتماعية، وهو من إخراج سائد الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، وتركي اليوسف، وشهاب جوهر، ويُعرض حصرياً على قناة «الإمارات» و«بينونة» وتطبيق ADtv.

«بعد غيابك عني»







برامج هادفة

وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة على قناتي «أبوظبي» و«الإمارات» وتطبيق ADtv 4، عدة برامج متنوعة وهادفة، حيث يُواصل الشاب الإماراتي «غيث» تقديم العون للمحتاجين والعائلات التي أنهكها الفقر من خلال البرنامج الشهير «قلبي اطمأن» في موسمه الجديد، ليجسد أسمى معاني الخير والإنسانية، بما يعكس رسالة ونهج دولة الإمارات بتقديم يد العون وإغاثة الملهوفين وتعميق أواصر الأخوة الإنسانية.

قلبي اطمأن







«المُغرّد»

ويقدم عامر جساس الموسم الرابع من برنامجه الحواري «المُغرّد»، الذي يستضيف نخبة من المشاهير والشخصيات من مستخدمي منصة (X)، في الاستوديو لمناقشة أبرز القضايا المهمة والمواضيع الراهنة.

المغرد



«الشارة»

تقدم حصة الفلاسي الموسم الجديد من البرنامج التراثي الشهير «الشارة»، فيما يواصل برنامج «مطبخ يدوه» في موسمه الثاني، تعليم فنون الطهي والتفاعل مع الجمهور وتوفير فرص للفوز بجوائز قيمة، بمشاركة ثلاث سيدات يتسمن بشخصيات مرحة.