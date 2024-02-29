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افتتاح المرحلة الثانية من حديقة الفجيرة للمغامرات

حديقة الفجيرة للمغامرات (من المصدر)
1 مارس 2024 00:58

الفجيرة (وام) 

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افتتح مركز الفجيرة للمغامرات المرحلة الثانية من حديقة الفجيرة للمغامرات، التي تعد الوجهة السياحية والرياضية الأحدث على مستوى الفجيرة والدولة بشكل عام، وتوفر الحديقة 16 نشاطاً متنوعاً كأكبر حديقة مغامرات على مستوى الشرق الأوسط. 
وأكد عمرو زين الدين مدير المركز أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة الفجيرة على خريطة السياحة في المنطقة ضمن الجهود المبذولة لاستغلال الموارد الطبيعية والجيولوجية في الإمارة من جبال أودية ومعالم سياحية ملهمة. 
وتتيح الحديقة وفقاً لزين الدين الفرصة للخروج عن نمطية البرامج السياحية المتاحة، مشيراً أن الحديقة توفر تجربة استثنائية تتضمن أنشطة المغامرات، الحبل الانزلاقي، والسقوط الحر، والأرجوحة العملاقة، والكاياك، ومسارات الدراجات الجبلية، ومسارات للمسير الجبلي، ومضماراً للقفز لمحترفي الدراجات الجبلية، إضافة إلى مواقع تدريب على مهارات الدراجات الجبلية تطابق أعلى المعايير الدولية، ومنطقة خاصة بالأطفال مصممة للتدريب إلى جانب عدد من المرافق الخدمية والترفيهية للأسر والعائلات.

الفجيرة
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مركز الفجيرة للمغامرات
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