جبل جيس يسجل 2.4 درجة مئوية وعودة متوقعة للأمطار الأحد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، وامتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، كما يسود اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار، والبحر شديد الاضطراب أحياناً صباحاً يصبح مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط

الموج في بحر عمان.

ورياح شمالية غربية قوية السرعة، والبحر شديد الاضطراب، ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق في الخليج العربي، و6 أقدام بالعمق في بحر عمان،وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث بلغت أقل درجة حرارة مسجلة على الدولة صباح اليوم ، 2.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 10إلى25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب أحياناً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

كما يتوقع أن يسود الأحد طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائم تدريجياً ليلاً، وصباح الاثنين، يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، وتمتد على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً،

مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من10إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً، مع نشاط السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان، وطقس مغبر وغائم بوجه عام مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة يوم الاثنين.