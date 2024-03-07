شرطة دبي تعلن أماكن «مدفع رمضان»

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، في مدينة إكسبو دبي، عن أماكن تواجد مدافعها خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن هناك 7 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع «رّحال واحد» يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 13 منطقة على مستوى الإمارة.

وعُقد المؤتمر الصحافي، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وعدد من الضباط والمسؤولين. وأشار اللواء الغيثي إلى تشكيل شرطة دبي لطاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع مدافع الإفطار التي تنقسم إلى «مدافع ثابتة» في 7 مناطق رئيسة على مستوى الإمارة، تتمثل في «مدينة إكسبو دبي»، وداماك هيلز، وفندق فيدا الخور بكريك هاربر، وبرج خليفة، ومنطقة «أب تاون» مردف، والفيستيفال سيتي، إلى جانب «نُزل حتا». وقال إن المدفع الرئيس الذي سيكون للمرة الثانية في مدينة إكسبو دبي، يأتي في إطار الشراكة القوية والمُستمرة بين الطرفين منذ بدء فعاليات إكسبو 2020 دبي.