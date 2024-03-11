أبوظبي.. جاهزية المسالخ لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر

استكملت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي استعداد المسالخ لاستقبال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، من خلال اتخاذها إجراءات تهدف إلى تعزيز خدمات المسالخ، والتأكُّد من كفاءتها وجاهزيتها في كلٍّ من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وحثت الجمهور على التوجه بذبائحهم إلى المسالخ المعتمدة.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي تنظيم محاضرات تثقيفية للعاملين، لتعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وإجراء الصيانة اللازمة للمعدات والمرافق في المسالخ، وزيادة أعداد القوى العاملة المؤهَّلة داخل المسالخ، وخصوصاً القصّابين المحترفين في الذبح على الطريقة الإسلامية، وفِرق الطب البيطري المخصَّصة لفحص الذبائح قبل الذبح وبعده، للتأكُّد من صلاحية اللحوم للاستهلاك، إضافة إلى تفعيل إجراءات النظافة العامة والتعقيم، التي تشمل التخلُّص السليم من المخلَّفات والحد من تأثيرها البيئي.

وتؤكِّد الدائرة أهمية اتخاذ مثل هذه الإجراءات في المسالخ، لضمان جودة اللحوم وخلوّها من أيِّ أمراض وبائية، والتأكُّد من سلامة الصحة العامة للقصابين، إلى جانب أهميتها في الحفاظ على البيئة النظيفة الصحية، ما ينعكس على سلامة أفراد المجتمع وجمال الإمارة ومظهرها العام.

وأوضحت الدائرة أنَّ المسالخ الأربعة المعتمَدة في مدينة أبوظبي (المسلخ الآلي في منطقة ميناء أبوظبي، مسلخ بني ياس، مسلخ الشهامة، مسلخ الوثبة) مدَّدت ساعات عملها لتبدأ من الساعة 06:00 صباحاً حتى الساعة 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء أيام الجمعة، حيث تُغلَق لصلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحاً حتى 02:00 مساءً، ما يضمن قدرة المسالخ على تلبية احتياجات الجمهور بسعة استيعابية متوقَّعة تزيد على 80,000 ذبيحة.

ويستعد أحد عشر مسلخاً معتمَداً في مدينة العين لاستقبال الجمهور خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وهي المسلخ التجاري، ومسلخ الأهالي في النود، ومسلخ العامرة، ومسلخ سويحان، ومسلخ الهير، ومسلخ الفقع، ومسلخ الوقن، ومسلخ القوع، ومسلخ السلامات، ومسلخ مساكن، ومسلخ مفقر1، وتعمل معظم هذه المسالخ بين الساعة 07:00 صباحاً إلى 5:30 مساءً، طوال أيام الأسبوع وتُغلَق يوم الجمعة للصلاة من الساعة 11:00 صباحاً حتى 2:30 مساءً. واعتمد مسلخ الأهالي إضافة فترة مسائية تبدأ من الساعة 8:00 مساءً حتى 12:00 صباحاً طوال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 11:00 مساءً في يوم الجمعة، وتبلغ القدرة الاستيعابية لإجمالي الذبائح المتوقَّعة خلال تلك الفترة أكثر من 65,000 ذبيحة.

وترفع منطقة الظفرة القدرة الاستيعابية للمسالخ هناك، استعداداً لازدياد الطلب خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر، لتصل عدد الذبائح المتوقَّع إعدادها إلى ما يفوق 10,000 ذبيحة، من خلال سبعة مسالخ معتمَدة تضمُّ مسلخ مدينة زايد، ومسلخ ليوا، ومسلخ المرفأ، ومسلخ غياثي، ومسلخ السلع، ومسلخ دلما، إضافة إلى المسلخ المتنقِّل الأوَّل في بدع المطاوعة، وتبدأ ساعات العمل في تلك المسالخ من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، وتُغلَق أيام الجمعة للصلاة من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 02:00 مساءً.

وتشجِّع الدائرة الجمهور في الإمارة على الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الرسمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات والمساعدة على حل أزمة الازدحام المتكرِّرة في المسالخ، وتشمل تطبيق ذبيحتي، وتطبيق ذبائح الجزيرة، وتطبيق ذبائح الإمارات، التي بدورها توفِّر إمكانية طلب الذبائح وتسلُّمها عبر توصيلها مباشرة إلى المنزل بسهولة وسرعة، وتحرص على تقديم الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث تتيح لهم إمكانية تسليم الحيوانات وتسلُّم الذبائح ودفع الرسوم أثناء وجودهم في سياراتهم.

وحذَّرت دائرة البلديات والنقل من اللجوء إلى الخدمات غير القانونية التي يقدِّمها القصابون غير المرخَّصين، والآثار الصحية السلبية نتيجة تجهيز الذبائح في البيوت أو في الشوارع، مؤكِّدةً أنَّ هذه الممارسات تعرِّضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

وتنفِّذ الدائرة أيضاً حملات تفتيش لمراقبة أداء المسالخ والتأكُّد من التزامها بكافة المتطلبات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية، بما يضمن تقديم مسالخ أبوظبي الخدمات وفق المواصفات العالمية، والمعايير الصحية الصارمة، وهو ما يؤكِّد التزامها بالعمل على الحفاظ على الصحة والسلامة للجميع، ويتسق مع استراتيجيتها في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.