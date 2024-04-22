سلطان الشامسي لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة في العمل الإنساني

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، دور دولة الإمارات الإنساني الممتد لأكثر منذ 50 عاماً، حيث تبوأت الدولة خلال العديد من السنوات الماضية المركز الأول من ناحية تقديم المساعدات الإنمائية مقارنة بالدخل الوطني.

وقال في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي التمهيدي لأعمال المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية، الذي انعقد أمس، إن دولة الإمارات رائدة في العمل الإنساني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهودها مستمرة من خلال مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، الذي يشكل منصة جديدة لتطوير وتعزيز العمل الإنساني لدولة الإمارات.

وقال الشامسي إن المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية في دورته الـ11 ينطلق اليوم في أبوظبي تحت شعار «آسيا واحدة، مستقبل واحد» ويركز على محاور التعاون والابتكار والقيادة، مستفيدين مما تتمتع به إمارة أبوظبي في جانب الجهود الدولية الإنسانية. وأضاف: «امتداداً لنهجها الإنساني في إطار تحسين نوعية حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، تعمل دولة الإمارات، بلا كلل مع شركائها الدوليين بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية في قارة آسيا، لتقديم المساعدة لسكان القارة التي يعيش فيها نحو 60% من سكان العالم».

وقال: «سعيدون لاحتضان المؤتمر في أبوظبي، وهذا العام في نسخته الحادية عشرة سيتطرق المؤتمر لمعالجة ووضع حلول للعديد من القضايا خاصة استخدام الطاقة النظيفة والتبعات المناخية واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول الجديدة في الاستجابة الإنسانية، وتقديم الحول لمعالجة التحديات الإنسانية التي تواجه دول في آسيا، سواء ما يتعلق بالنزاعات المسلحة أو التغيرات المناخية أو الكوارث الطبيعية التي تمر بها الدول».

وأكد ريادة دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية، مشيداً بدور المؤسسات الخيرية في الدولة كهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي لديها باع طويل في العمل الإنساني، وبالبنية التحتية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي من ناحية الدعم اللوجستي والتكنولوجيا والابتكار وكلها أدوات جديدة وحديثة نعمل مع شركائنا في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية للاستفادة منها ومن خبرات دولة الإمارات في جانب العطاء الإنساني الممتد لأكثر من 50 عاماً.