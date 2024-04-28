الإثنين 29 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شخبوط الطبية» توصي بالتكامل بين السلامة المهنية والممارسات المناخية

«شخبوط الطبية» توصي بالتكامل بين السلامة المهنية والممارسات المناخية
29 ابريل 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم المستشفيات والعيادات في رفح
فيصل بن سلطان القاسمي يشهد ملتقى الضباط المتقاعدين من قوة الساحل المتصالح

أكدت الدكتورة شيماء لاري، استشاري الطب المهني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واضحة فيما يتعلق بتقليل تأثيرات الاحترار العالمي، منها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتي تهدف لمواصلة جهودها خلال العقود الثلاثة القادمة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، والتي بدأ العمل فيها منذ العقود الثلاثة الماضية من خلال تصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989، كما كثفت الدولة جهودها في هذا الخصوص بعد انضمامها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة كعضو دائم في عام 2009، تلاه تنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ في عام 2019، واستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023. 
وقالت بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل 2024 والذي يصادف 28 أبريل من كل عام، إنه لا يمكن تجاهل تأثير التغير المناخي على صحة وسلامة العاملين في مختلف التخصصات والمهن، ومن هنا أولت منظمة العمل الدولية اهتماماً بالغاً بقضايا التغير المناخي، وهذا ما نشهده بموضوع اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل. 
وأضافت: «تم تطبيق برامج ولوائح تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية القاسية في المنطقة، حيث أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة برنامج «السلامة في الحر» في عام 2023. وفي منتصف شهر أبريل 2024، شهدت البلاد هطول معدلات قياسية من أمطار تعزى إلى آثار الاحترار العالمي، وأتت توجيهات الحكومة لإعطاء الأولوية لصحة وسلامة الأفراد، وقد انعكس ذلك بوضوح على كيفية تنفيذ المنظمات وجهات العمل لتلك التوجيهات لضمان صحة وسلامة موظفيها من خلال تطبيق العمل عن بُعد، ودعم الموظفين المتأثرين بالأمطار الغزيرة وغيرها من التوجيهات».
وتوصي الدكتورة شيماء مع تطور تأثيرات التغير المناخي، بالتكامل بين الصحة والسلامة المهنية والسياسات والممارسات المناخية، من خلال إعادة تقييم اللوائح والتشريعات على المستوى العالمي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتثقيف أصحاب العمل حول مخاطر التغير المناخي لتطبيق التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين عند وضع ممارسات العمل الجديدة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
الحياد المناخي
أبوظبي
كوب 28
آخر الأخبار
أمطار مصحوبة بحبات الرَد
علوم الدار
فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 18:30
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين بشأن الحافلات المدرسية
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين بشأن الحافلات المدرسية
اليوم 18:05
تركيب أطراف صناعية للجرحى في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يبدأ تركيب أطراف صناعية للجرحى في غزة
اليوم 16:42
دخان يتصاعد من بركان في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا توزع أقنعة واقية على قرى بعد ثوران بركان
29 ابريل 2024
تركيب طرف صناعي لأحد المصابين بالمستشفى الميداني الإماراتي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم المستشفيات والعيادات في رفح
29 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©