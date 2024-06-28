الشيخة سلامة بنت حمدان وحرم الرئيس الفلبيني: إثراء المشهد الإبداعي الثقافي في البلدين

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، حرم صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، السيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني التي تقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، وذلك بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

ورحبت سموها، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، بالسيدة الأولى، متمنية لها طيب الإقامة وزيارة موفقة إلى الدولة، فيما أعربت السيدة لويز أرانيتا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات وشكرها لحفاوة الاستقبال الذي حظيت به خلال الزيارة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين في العديد من المجالات، خاصة الثقافة والفنون، والحفاظ على الموروث بمختلف مكوناته، إضافة إثراء المشهد الإبداعي الثقافي والفني في البلدين، بجانب الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة والاستثمار في بناء الإنسان.

وأكدت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان أن الاهتمام بالثقافة والفنون بمختلف أطيافها، بجانب رعاية التراث الوطني، يأتي في جوهر رؤية الإمارات التنموية، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتشجيع المبدعين والموهوبين لتعزيز المشهد الثقافي والفني والارتقاء بهذا القطاع.

وقالت سموها: «إن الثقافة والفنون لغة مشتركة للتواصل بين شعوب العالم، ونافذة مهمة للتعرف على الثقافات المتنوعة والحضارات الإنسانية، بجانب كونها وسيلة لتعزيز الحوار والتقارب بينها».

من جانبها أشادت السيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني، بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة، معربة عن تقديرها للمرأة في الإمارات التي نجحت في أن تكون شريكاً رئيساً في تنمية مجتمعها وبناء وطنها، مثمنة دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة عامة، واهتمام سموها بتوفير المقومات والفرص التي جعلت تمكين المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً على مختلف المستويات.

كما أشادت بجهود سموها في مجالات العمل الإنساني والمبادرات النوعية في مختلف مناطق العالم. كما ثمنت حرم الرئيس الفلبيني الاهتمام الذي توليه سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بمجالات الثقافة والفنون والموروث الإماراتي والإنساني، ومبادرات سموها النوعية في هذا الشأن.

حضر اللقاء، الشيخة فاخرة بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيخات والقيادات النسائية، والوفد المرافق لحرم الرئيس الفلبيني.