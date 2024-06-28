السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة سلامة بنت حمدان وحرم الرئيس الفلبيني: إثراء المشهد الإبداعي الثقافي في البلدين

الشيخة سلامة بنت حمدان وحرم الرئيس الفلبيني: إثراء المشهد الإبداعي الثقافي في البلدين
29 يونيو 2024 01:08

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لن نتنازل عن الدعم طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يجري 800 جراحة لمصابين فلسطينيين

استقبلت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، حرم صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، السيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني التي تقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، وذلك بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان. 
ورحبت سموها، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي،  بالسيدة الأولى، متمنية لها طيب الإقامة وزيارة موفقة إلى الدولة، فيما أعربت السيدة لويز أرانيتا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات وشكرها لحفاوة الاستقبال الذي حظيت به خلال الزيارة. 
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين في العديد من المجالات، خاصة الثقافة والفنون، والحفاظ على الموروث بمختلف مكوناته، إضافة إثراء المشهد الإبداعي الثقافي والفني في البلدين، بجانب الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة والاستثمار في بناء الإنسان.
وأكدت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان أن الاهتمام بالثقافة والفنون بمختلف أطيافها، بجانب رعاية التراث الوطني، يأتي في جوهر رؤية الإمارات التنموية، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتشجيع المبدعين والموهوبين لتعزيز المشهد الثقافي والفني والارتقاء بهذا القطاع.
وقالت سموها: «إن الثقافة والفنون لغة مشتركة للتواصل بين شعوب العالم، ونافذة مهمة للتعرف على الثقافات المتنوعة والحضارات الإنسانية، بجانب كونها وسيلة لتعزيز الحوار والتقارب بينها».
من جانبها أشادت السيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني، بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة، معربة عن تقديرها للمرأة في الإمارات التي نجحت في أن تكون شريكاً رئيساً في تنمية مجتمعها وبناء وطنها، مثمنة دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة عامة، واهتمام سموها بتوفير المقومات والفرص التي جعلت تمكين المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً على مختلف المستويات.
كما أشادت بجهود سموها في مجالات العمل الإنساني والمبادرات النوعية في مختلف مناطق العالم. كما ثمنت حرم الرئيس الفلبيني الاهتمام الذي توليه سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بمجالات الثقافة والفنون والموروث الإماراتي والإنساني، ومبادرات سموها النوعية في هذا الشأن. 
حضر اللقاء، الشيخة فاخرة بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيخات والقيادات النسائية، والوفد المرافق لحرم الرئيس الفلبيني.

الشيخة سلامة بنت حمدان
سلامة بنت حمدان
الإمارات
مريم بنت محمد بن زايد
الفلبين
قصر البحر
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©