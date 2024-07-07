تطوير 3 شوارع في عجمان بتكلفة 170 مليون درهم

سعيد أحمد (عجمان)

باشرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تنفيذ مشروعين لتطوير 3 شوارع في الإمارة، بتكلفة 170 مليون درهم، المشروع الأول تطوير شارعي السلام، والشيخ زايد، والمشروع الثاني تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، وذلك انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصرها والمجتمعات السكنية، وضمن الخطة الاستراتيجية المحدثة للبنية التحتية بالإمارة.

وتأتي هذه المشاريع، ضمن خطط الدائرة التطويرية الشاملة والهادفة لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، حيث دشنت خلال السنوات الماضية مشاريع حيوية متكاملة، ومن أهمها مشاريع تطوير البنية التحتية الرامية لضمان الانسيابية المرورية، ورفع مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع ورفع الكفاءة لضمان وصول السكان والزوار للوجهات المطلوبة بشكل أسرع وآمن وأمثل.

ويشتمل مشروع تطوير شارع السلام، على توسعة من دوار المويهات ولغاية شارع عجمان الدائري، ليكون 3 مسارات في كل اتجاه، مع تطوير الدورات لتكون 3 مسارات، مع تنفيذ طرق خدمة ومواقف على جانبي الطريق، ويستمر لمدة 13 شهراً، وتقدر تكلفته بـ48 مليون درهم، بهدف تحسين الحركة المرورية في منطقة عجمان الصناعية ومنطقة المويهات من خلال ربطها بشارع الشيخ زايد وشارع عجمان الدائري.

ويعد شارع السلام شارعاً حيوياً، ويشهد حركة مرورية على مدار الساعة، ويتضمن المشروع إنجاز جميع أعمال الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الجهوزية التامة للتعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية.

كما ارتأت الدائرة تطوير شارع الشيخ زايد الواقع في منطقة الحليو، وتوسعته من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد ولغاية تقاطعه مع شارع عجمان الحدودي بطول 3 كيلو مترات، ليكون 3 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة لتنفيذ طرق خدمة ومواقف على جانبي الطريق.

وتبلغ تكلفة المشروع 53 مليون درهم، ويستمر 12 شهراً، ويتضمن تنظيم التقاطعات بإشارات ضوئية مع فتحات دوران حرة للخلف، كما يشمل إنجاز جميع أعمال الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار، وحماية الخدمات ضمن منطقة المشروع.

أما المشروع الثاني فيشمل تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، المرحلة الأولى، بتكلفة 69 مليون درهم، والذي يشمل إنشاء جسر بطول 500 متر، يضم 3 مسارات للقادمين من ميناء عجمان ومركز المدينة باتجاه تقاطع الشيخ خليفة.

خطة استراتيجية

يندرج المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية المحدثة للبنية التحتية بإمارة عجمان، والساعية في المقام الأول لامتلاك منظومة مطورة من المحاور ومصممة وفق أعلى المعايير العالمية، ويعد شارع الشيخ راشد بن سعيد، أحد أهم الشوارع في الإمارة، ويشهد حركة مرورية على مدار الساعة، وعليه ارتأت الدائرة تطويره لضمان الانسيابية المرورية ورفع مستوى الخدمة وتأمين الوصول الأسرع والآمن والأمثل للوجهات المطلوبة.

ويشمل المشروع تنفيذ طرق خدمية وتعديل المواقف على جانبي الشارع، وإنشاء تقاطع إشارات ضوئية مع فتحات دوران حرة للخلف تحت الجسور، ويستمر لمدة 14 شهراً، لزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع وتعزيز محاور الربط مع المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية.