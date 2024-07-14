رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تضامنه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب».

نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 14, 2024