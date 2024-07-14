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علوم الدار

رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا

رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا
14 يوليو 2024 16:01

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تضامنه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
دونالد ترامب
الإمارات
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