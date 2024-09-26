الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات والولايات المتحدة تتفقان على بدء إجراءات إدراج الدولة ضمن «برنامج الدخول العالمي»

الإمارات والولايات المتحدة تتفقان على بدء إجراءات إدراج الدولة ضمن «برنامج الدخول العالمي»
26 سبتمبر 2024 21:40

أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اليوم، على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الولايات المتحدة الأميركية، توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، يقضي بإدراج الإمارات ضمن «برنامج الدخول العالمي»، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في أكتوبر 2024.
والبرنامج هو مبادرة أميركية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة.
يأتي هذا الاتفاق ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية وتيسير التبادل التجاري والسفر بين البلدين.
وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، إنه وبمجرد استكمال المشاورات الجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، سيتمكن المواطنون الإماراتيون الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات البرنامج ويتم اعتمادها، من دخول الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام عبر 75 منفذ دخول على حدود الولايات المتحدة ودول أخرى.
يذكر أن هذا البرنامج يتيح سرعة إنهاء إجراءات دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة مع تعزيز الجوانب الأمنية.
 وسيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، الذي يفحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أميركي آخر، متفادين بذلك الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية.
 مع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة. وفي سياق التعاون المثمر بين البلدين، ستبدأ حكومتا الإمارات والولايات المتحدة في وضع واستكمال المعايير اللازمة للسماح لدولة الإمارات بالمشاركة الكاملة في «برنامج الدخول العالمي».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة
رئيس الدولة: شباب الوطن ثروتنا الحقيقية
زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زيارة رسمية
الولايات المتحدة
توقيع اتفاق
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
دمار في منطقة استهدفتها غارات إسرائيلية في بلدة جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل ترفض مقترح «هدنة» وتتوعد بمواصلة هجماتها في لبنان
27 سبتمبر 2024
ناقلة النفط «سونيون» بعد استهدافها من «الحوثيين» (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: الطريق إلى السلام يبدأ بدعم الدول الوطنية
27 سبتمبر 2024
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف بالقرب من خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ8 مليارات دولار
27 سبتمبر 2024
طفل يمشي بين أنقاض في مبنى محترق بمخيم جنين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستولي على 8 دونمات في أريحا
27 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©