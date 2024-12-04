هزاع بن زايد.. رجل يعمل لرفعة وطن وفخر مواطن

تنوعت المناصب الحيوية التي تقلدها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نظراً لما عرف عنه من تميز في إنجاز العمل، وتمتع بشخصية البذل والعطاء لتطوير ودعم رفعة الوطن بشكل عام، وإمارة أبوظبي وازدهارها وتحقيق أهدافها التنموية بشكل خاص.

لعب سموه دوراً كبيراً في العديد من المجالات والمناصب والمهام التي وكلت إليه، حيث انتهج نهج والده، طيب الله ثراه، بالتعاطي مع المستجدات السياسية والأمنية الكبيرة، بالحكمة والحنكة السياسية.

أكمل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان دراسته العليا في جامعة الإمارات بمدينة العين، تولى منصب نائب رئيس جهاز أمن الدولة، بين عامي ألف وتسعمئة واثنين وثمانين وألف وتسعمئة واثنين وتسعين، بعدها تولى رئاسة جهاز أمن الدولة حتى عام ألفين وستة، وعين بمرسوم اتحادي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مستشاراً للأمن الوطني حتى فبراير عام ألفين وستة عشر.

كما عين في ديسمبر عام ألفين وعشرة نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمدة ثلاثة عشر عاماً، والتي كانت كفيلة بفهم مهام المجلس التنفيذي الذي كان يترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث شهدت تلك الفترة تحولاً اقتصادياً واجتماعياً متسارعاً في الإمارة، الأمر الذي انعكس على تحفيز نمو وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة، في دولة الإمارات.

كما عين نائباً لحاكم إمارة أبوظبي واليوم ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

سموه له إنجازات رياضية، ففي فبراير عام ألفين وتسعة، تولى الرئاسة الفخرية لاتحاد كرة القدم، فكان له الفضل الأكبر في إنجازات حققتها الكرة الإماراتية، منها الفوز بلقب بطولة الخليج الثامنة عشرة وفي دورتها الثانية والعشرين، وإنجاز التأهل إلى أولمبياد لندن عام ألفين واثني عشر، كحدث تاريخي غير مسبوق.

وتم تكريم سموه بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، كشخصية رياضية لعام ألفين وتسعة، تعبيرًا وتأكيداً على دوره الكبير في رياضة الإمارات، وفي مايو عام ألفين وثلاثة عشر، تمت تسمية نادي العين الجديد باسم «استاد هزاع بن زايد»، تقديراً لجهود سموه في دعم الرياضة، ومتابعته المستمرة لنادي العين الرياضي.

وفي جانب دعم المواطن فقد دشن سموه عدداً من المشاريع السكنية في أبوظبي، كما دشن محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط الأكبر من نوعها ضمن موقع واحد على مستوى العالم.

رجل قيادي، سياسي، رياضي.. كثير الفعل، قليل الكلام، قدوة حسنة من مدرسة عظيمة، تركيزه على العمل أثمر الإبداع والانتصار، له قلب باتساع وطن.. ووطن يسكن قلباً.