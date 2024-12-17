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علوم الدار

هزاع بن زايد: الإنسان أساس التنمية وتعزيز جودة حياته هدفنا

هزاع بن زايد خلال تفقد المشاريع بحضور محمد بن حمدان بن زايد (وام)
18 ديسمبر 2024 00:54

العين (وام) 
قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بجولة تفقدية شملت مختلف أنحاء منطقة العين للاطلاع على أبرز المرافق المجتمعية والمشاريع التنموية، التي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية من منتزهات وحدائق عامة ومراكز تجارية ومشاريع سكنية، وغيرها من المرافق التي تسهم في تعزيز مستوى وجودة حياة المواطنين والمقيمين.

وشملت جولة سموه العديد من المشاريع والمرافق، ومن أبرزها قصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، ومنتزه الصاروج بارك، ومنتزه مبزرة الخضراء، ومشروع واحة الجيمي، ومشروع تطوير دوار زاخر، ومشروع النود السكني، وسوق الزعفرانة، وسوق الخضار والأسماك، بالإضافة إلى عددٍ من المراكز التجارية والمرافق الرياضية والمجتمعية.

ورافق سموه، خلال هذه الجولة التفقدية، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين بالإنابة، والعميد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة العين، وعدد من كبار المسؤولين.

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وأكد سموه حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة العين، وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبنائها، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم. كما أكد أهمية العمل على مواصلة مسيرة التطوير التي تشهدها منطقة العين في مختلف القطاعات؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية، وفقاً لأعلى المعايير.

وقال سموه: إن تلبية احتياجات المواطنين على قمة أولويات القيادة الرشيدة، إذ يشكل الاهتمام بالمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية المستدامة، من منطلق الإيمان الراسخ بأن الإنسان هو أساس التنمية، وبأن رفاهه هو الهدف الأسمى دائماً.

وشدد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق العين، للتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها، بما يحقق رفاههم، ويعزز جودة حياتهم.

هزاع بن زايد
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محمد بن زايد
رئيس الدولة
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