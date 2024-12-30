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علوم الدار

أحمد بن حمدان يزور «أميريجو فسبوتشي»

أحمد بن حمدان خلال زيارة السفينة (وام)
31 ديسمبر 2024 02:01

أبوظبي (وام)

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أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الإماراتي والإيطالي، والذي تجسد في العديد من المواقف والمبادرات التي تخدم المجالات الإنسانية، والتي رسخ جذورها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.  وزار الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، السفينة «أميريجو فسبوتشي»، بعد وصولها ميناء زايد، في محطة أبوظبي للسفن السياحية ضمن مبادرة «حياكم في أبوظبي».  وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان: «إن وصول السفينة الشراعية التاريخية «أميريجو فسبوتشي»، سفينة التدريب وسفيرة «صنع في إيطاليا» التابعة للبحرية الإيطالية، لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 93 عاماً، إلى الإمارات، يعد حدثاً استثنائياً مميزاً في ميناء زايد». 

أحمد بن حمدان
اتحاد الإمارات للشراع والتجديف
الإمارات
إيطاليا
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