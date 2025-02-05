«أجر» و«إذاعة رأس الخيمة» يطلقان برنامجاً إنسانياً

رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أجر الإنسانية»، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة وهيئة إذاعة رأس الخيمة.

ووقّع الاتفاقية في مبنى الهيئة كل من أحمد سالم البخيتي، مدير مؤسسة أجر الإنسانية، والإعلامي محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة.

وأكد الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، أن الشراكة تؤكد التزام المؤسسة بنقل رسائل الأمل والمساعدة للمحتاجين، مشيراً إلى أهمية تسخير وسائل الإعلام لدعم العمل الإنساني، والمساهمة في تحسين حياة المحتاجين.

وقال: «نفخر بقيادة الإمارات التي لطالما كانت سبّاقة في دعم القضايا الإنسانية محلياً وعالمياً. كل مساهمة، مهما يكن حجمها، تسهم في بناء مجتمع أكثر تضامناً. ندعو أهل الخير لدعم الحالات الإنسانية عبر هذا البرنامج، ونتوجه بالشكر لهيئة إذاعة رأس الخيمة على هذا التعاون، ونتطلع للعمل معاً لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة».

واعتبر الإعلامي محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، أن هذا التعاون خطوة هامة في تعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع. وقال: «نحن فخورون بتعاوننا مع مؤسسة أجر الإنسانية التي تواصل جهودها لدعم القضايا الإنسانية».