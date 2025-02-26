وزارة التربية والتعليم تطلق مبادرة "رمضان مع الأسرة" لطلبة المدارس الحكومية

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «رمضان مع الأسرة»، وذلك تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تخصيص يوم الجمعة للعمل على أنشطة تعزز من التلاحم الأسري وترسخ قيم الشهر الفضيل بالإضافة إلى التركيز على تعزيز المهارات الأساسية لدى الطلبة.

وبينت الوزارة أنه سيتم تحويل دوام الطلبة أيام الجمعة خلال شهر رمضان إلى نظام التعلم عن بُعد، وذلك لجميع الطلبة في المدارس الحكومية ليعمل الطلبة على الأنشطة في منازلهم بالتشارك مع أولياء الأمور، وذلك ضمن أجواء رمضانية وأسرية داعمة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير أجواء أسرية ومجتمعية ملهمة خلال الشهر الفضيل تسهم في ترسيخ قيم هذه المناسبة في نفوس الأبناء بما يدعم تماسك الأسر واستقرارها وبما يعزز كذلك من روح التآلف والتناغم بين أفراد المجتمع، وبما يتيح لهم كذلك الاستفادة المثلى من أجواء الشهر الفضيل المفعمة بالقيم النبيلة.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة التي سيبدأ تطبيقها بدءاً من أول جمعة خلال شهر رمضان تشمل جميع الطلبة باستثناء الطلبة ممن تم اعتماد جداول اختباراتهم خلال أيام الجمعة في شهر رمضان، حيث سيتم عقد الاختبارات في موعدها حضورياً أيام الجمعة طبقاً لما هو مقرر في الجداول المعتمدة مسبقاً.

ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة تستهدف الطلبة فقط فيما ينتظم دوام الكوادر التربوية في المدارس أيام الجمعة خلال شهر رمضان كالمعتاد، مشيرة في ذات السياق إلى إمكانية استقبال الطلبة في المدارس أيام الجمعة خلال شهر رمضان في حال رغب أولياء الأمور في ذلك شريطة إيصال أبنائهم من وإلى المدرسة، حيث ستقوم الكوادر التربوية باستقبال الطلبة ومواصلة يومهم الدراسي بحسب جداولهم المدرسية المقررة.

وبينت الوزارة أنها أعدت دليلاً إرشادياً للطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الدوام عن بُعد أيام الجمعة في شهر رمضان، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة من القرار، حيث يتضمن الدليل إرشادات مفصلة حول كيفية الاستفادة من أيام الجمعة بما يترجم قيم الشهر الفضيل، كما يشتمل الدليل على أنشطة ثقافية ودينية من المناهج الدراسية تدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية والتربوية.