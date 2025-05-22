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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باليوم الوطني لبلاده
22 مايو 2025 12:05

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيـ رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سالم صالح سالم بن بريك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
اليمن
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