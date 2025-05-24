تسجيل أعلى درجات حرارة منذ 16 عاماً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت درجات الحرارة، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً، على مستويي العظمى والصغرى، إذ بلغت أعلى درجة مسجلة على الدولة اليوم 51.6، فيما كانت درجة الحرارة العظمي المسجلة، أمس الجمعة، 50.4 في الشوامخ بأبوظبي.

وعلى صعيد درجات الحرارة الصغرى، بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، هذا اليوم، 23.2 درجة مئوية في أشعب (أبوظبي) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى المسجلة أمس الجمعة 21.3 درجة بركنة في العين، بارتفاع نحو درجتين.

وواصلت درجات الحرارة ارتفاعها، عن يوم أمس، لتسجل أعلى درجة حرارة منذ 16 عاماً، حيث كانت درجة الحرارة العظمي المسجلة اليوم 51.6 درجة مئوية في سويحان بالعين، في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة، كما سجلت الشوامخ بأبوظبي 50.1 درجة مئوية.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته، داعياً الجمهور إلى الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، وبالإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس المناسبة، واستخدام واقي الشمس، وعدم ترك الأطفال في السيارة، ومتابعة حالة الطقس.

ووفقاً لما أشار إليه المركز في تقريره عن السمات المناخية لشهر مايو، فإن هذا الشهر يعتبر أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف. وفي هذا الشهر، يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

كما أشار التقرير إلى ضعف وتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، كما تؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتدد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق، تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، بالمقارنة بشهر أبريل، خاصة خلال النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

تشير الإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية حسب التقرير، بالنسبة لدرجات الحرارة، إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 30.6 و33.6°م.. ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.3 و40.9 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 24.3 و26.8°م، وأعلى درجة حرارة 50.2 °م على أم الزمول ومطار الفجيرة سنة 2009.. وأمس جاءت الشوامخ لتسجل 50.4 درجة مئوية.. الأعلى من 16 عاماً، فيما تابعت درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل المعدل الأعلى تاريخياً.