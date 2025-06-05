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حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام

حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام
6 يونيو 2025 01:05

رأس الخيمة (وام)

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يُؤدّي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير في خزام.
ويُؤدّي الصلاة إلى جانب سموّهما عددٌ من الشيوخ، ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.
ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، وجموع المُهنّئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.

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سعود بن صقر القاسمي
سعود بن صقر
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