59 ألف مستفيد من بطاقة «بركتنا»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية تسجيل أكثر من 59 ألف مستفيد في بطاقة «بركتنا» على مستوى دولة الإمارات، منذ إطلاقها، منهم 37 ألف مستفيد في إمارة أبوظبي وحدها، ما يعكس الإقبال الواسع على هذه المبادرة المجتمعية الهادفة لدعم كبار المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.

وأوضحت وفاء آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الفترة ما بين 22 أبريل وحتى 22 مايو الماضي شهدت تسجيل 15.665 مستفيداً جديداً في منظومة «بركتنا»، في مؤشر واضح على نجاح الحملة التعريفية بالبطاقة، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها.

وتُعد بطاقة «بركتنا» واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تستهدف كبار المواطنين في دولة الإمارات، وتأتي ضمن توجهات الدولة الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم، والاعتراف بإسهاماتهم في مسيرة التنمية.

وتوفر البطاقة باقة من الامتيازات والخدمات التي تشمل أولوية في الحصول على الخدمات الحكومية والصحية، وخصومات على الأدوية وخدمات الرعاية، وتسهيلات في المواصلات العامة، وإعفاءات أو تخفيضات على بعض الرسوم، ودعوات إلى فعاليات مجتمعية وثقافية وترفيهية.

وأكدت آل علي أن تزويد كبار المواطنين والمقيمين ببطاقة بركتنا يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين كبار المواطنين، وتعزيز مشاركتهم النشطة في الحياة العامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء مجتمع شامل ومتلاحم.

ودعت كبار المواطنين الذين لم يسجلوا بعد للاستفادة من البطاقة، إلى التقديم عبر القنوات المعتمدة، سواء من خلال المنصات الرقمية أو مراكز الخدمة، للاستفادة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وتُمنح «بطاقة بركتنا» لفئة كبار المواطنين والمقيمين «60 سنة فأكثر» المسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة، حيث تتضمن كافة الخدمات والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإمارة أبوظبي لفئة كبار المواطنين ومن في حكمهم، إضافة إلى مزايا وخدمات بطاقة فزعة المُقدمة خصيصاً لكبار المواطنين والمقيمين ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة وصندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية لتوفير المزايا والخصومات في القطاع الخاص.

وجاءت «بطاقة بركتنا» نتاج الجهود المضنية التي تبذلها مؤسسة التنمية الأسرية لإتاحة الخدمات الحكومية والتسهيلات والمزايا بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وتهدف «بطاقة بركتنا» إلى حصر كافة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، ومن في حكمهم ضمن منظومة عمل واحدة تسهل استفادتهم منها، وتعريف كبار المواطنين بالخدمات والتسهيلات المتوافرة والمقدمة لهم في كافة القطاعات على المستوى المحلي والاتحادي، بالإضافة إلى توفير تسهيلات وخصومات لكبار المواطنين من القطاعات المختلفة لتحسين جودة حياتهم.

وتقدم مؤسسة التنمية الأسرية منظومة من الخدمات الاجتماعية المتكاملة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، والمتمثلة في طلب عضوية في نادي بركة الدار، والتي تمكن المستفيدين من الأنشطة التثقيفية والاجتماعية والصحية والرياضية، وطلب عضوية في مجلس الحكماء، والتي تتيح التسجيل للحصول على فرص مشاركة مجتمعية وتطوعية، وطلب المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين، وأيضاً طلب بطاقة بركتنا التي تُمنح للمواطنين والمقيمين المسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة.