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علوم الدار

10 شركات ناشئة عالمية تنضم إلى مسرّعة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي

10 شركات ناشئة عالمية تنضم إلى مسرّعة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي
25 يونيو 2025 01:49

أبوظبي (وام)

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أعلنت شركة «بريسايت»، أمس، اختيارها عشر شركات ناشئة للانضمام إلى مسرعة «بريسايت» لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الذي يمثل منصّة إطلاق استراتيجية تهدف إلى دفع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة نحو التوسع بسرعة، وإحداث تأثير والوضوح في الأهداف التجارية.
ويأتي هذا الإعلان عقب عملية تقييم واختيار استقطبت 120 طلباً من شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 17 دولة، تغطي قطاعات متنوعة مثل المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي السيادي.
وتم اختيار المجموعة النهائية من بين 15 متأهلاً عالمياً، حيث تمكنت الشركات المتأهلة للنهائيات من جذب استثمارات تتجاوز 150 مليون دولار أميركي، بدعم من مسرّعات أعمال عالمية رائدة، مثل «مايكروسوفت، وجوجل، وألكيميست، وتيك ستارز»، ما يؤكد الكفاءة الاستثنائية للمتقدمين.
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، إن مسرّعة «بريسايت» لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة تعد محركاً لتحقيق النمو الاستراتيجي للشركات الناشئة الرائدة ولشركة «بريسايت» نفسها، مشيراً إلى إطلاق المبادرة لرصد الابتكارات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاقها عالمياً، ودمجها في المنظومة لإحداث تأثير تحويلي في مختلف القطاعات.
 وتشمل الشركات العشر الفائزة بالانضمام للمسرعة، شركة Derq من الإمارات وأميركا، حاصلة على براءة اختراع وتساعد المدن على منع الحوادث وحل تحديات السلامة المعقدة على الطرق، وتحسين تدفق الحركة المرورية، وشركة Resync من سنغافورة، والمختصة في حلول كفاءة الطاقة والاستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي للمباني.
 كما تشمل الشركات الفائزة، شركة AlphaGeo من سنغافورة، وتوفر البيانات والتحليلات والأدوات اللازمة للتعامل مع مخاطر المناخ والاستثمار في تعزيز التكيف والمرونة، بالإضافة إلى شركة Zypl.ai من الإمارات، وتُولّد قيماً شاذة اصطناعية من نموذجها الخاص zGAN لتحسين أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصةً في الظروف النادرة وغير المتوقعة.  
وفازت كذلك شركة AJARI من إندونيسيا وسنغافورة، وتُوفر حلولاً تعليمية وتدريبية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مسارات تعليمية قابلة للتكيف للمدارس والشركات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب شركة Waverity من أذربيجان، وتُعالج مشكلة محدودية المعلومات وضعف دقة تفسير البيانات السيزمية باستخدام  خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين جودة الصور وخفض حالة عدم اليقين في باطن الأرض، وتسريع قرارات الاستكشاف والحفر في قطاع الطاقة.
شملت القائمة شركة Vulcan من الإمارات، وتُقدم أدوات أمان وسلامة وامتثال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدءاً من التقييم ووصولاً إلى الحماية، وفازت من جانبها شركة NodeShift من الإمارات وأميركا، وتعد منصة سحابية مستقلة للذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والصور والكلام بنقرة واحدة بأمان. كما شملت Maiden Century من أميركا، وشركة Cobi من الإمارات وأميركا، وتُقدم منصّة بيانات أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصمّمة لتعزيز تفاعل العملاء وتحسين المنتج.

الذكاء الاصطناعي
بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
الإمارات
الشركات الناشئة
المشاريع الناشئة
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