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7 حدائق في أبوظبي توفر الألعاب المائية للجمهور

حدائق توفر الألعاب المائية (من المصدر)
9 يوليو 2025 01:55

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت دائرة البلديات والنقل ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، مبادرة مميزة لتعزيز التجربة الترفيهية في الحدائق العامة خلال أشهر الصيف، عبر توفير مناطق ألعاب مائية ونوافير تفاعلية في سبع حدائق رئيسية، ما يجعلها وجهات مفضلة للأطفال والعائلات الباحثين عن المتعة والانتعاش في الأجواء الحارة. وتشمل الحدائق التي تضم مرافق الألعاب المائية: حديقة الفن، حديقة البرجيل، حديقة ساحة الشامخة، حديقة البيرق، حديقة الفانوس، حديقة الرحبة، وحديقة الختم، حيث تم تزويدها بألعاب ونوافير مائية تفاعلية تجمع بين المتعة والأمان، وتعزز من جودة الحياة الحضرية في العاصمة.
وتولي بلدية مدينة أبوظبي أهمية خاصة لعنصر الابتكار في تصميم هذه الألعاب، حيث تم تطويرها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، لتوفر تجربة لعب آمنة وتفاعلية، وتشجع الأطفال على النشاط البدني بطريقة مرحة. كما أن وجود هذه الحدائق داخل الأحياء السكنية يجعل الوصول إليها سهلاً دون الحاجة لقطع مسافات طويلة، وهو ما ينسجم مع مفاهيم المدن الصديقة للطفل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلدية لتحسين البيئة الترفيهية في المدينة، وتوفير مرافق صديقة للعائلة، تسهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وتمنح الأطفال مساحة للانطلاق والإبداع في بيئة طبيعية آمنة.

سكان الأحياء
في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أصبحت حدائق الألعاب المائية متنفساً حيوياً يجمع بين الترفيه والتفاعل المجتمعي، ووجهة مفضلة لسكان الأحياء والزوار على حد سواء، خاصة مع ما تقدمه من بدائل مجانية أو منخفضة التكلفة مقارنة بالوجهات الترفيهية المغلقة.

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