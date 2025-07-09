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علوم الدار

إطلاق أول برنامج تدريب قيادة صديق للبيئة في دولة الإمارات

إطلاق أول برنامج تدريب قيادة صديق للبيئة في دولة الإمارات
10 يوليو 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة (EDC) رسمياً إطلاق مبادرة «القيادة الخضراء» -أول برنامج تدريب قيادة صديق للبيئة في دولة الإمارات-، وذلك بالشراكة مع شركة «كربون صفر»، شركة التكنولوجيا المناخية الناشئة ومقرها أبوظبي.
تنطلق استراتيجية شركة الإمارات لتعليم القيادة من التزام راسخ بأن الاستدامة ركيزة أساسية في عملياتنا وخدماتنا، إذ نحرص على تبني أفضل الممارسات التي تدعم الأهداف البيئية لدولة الإمارات.
وبالنظر إلى حصول الشركة على تصنيف AAA في الاستدامة - وهو أعلى تصنيف يُمنح من قبل وكالات دولية مرموقة للشركات التي تُظهر أداءً متميزاً في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) - فقد حرصنا على إطلاق مبادرات رائدة تُجسّد هذا الالتزام.
ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة «Green Drive» كخطوة فعلية نحو تعزيز ممارساتنا المستدامة، من خلال تقديم أول تجربة تدريب قيادة محايدة كربونياً في دولة الإمارات، بما يعكس رؤيتنا في دعم البيئة وتحقيق أهداف الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي.
وتشكّل هذه المبادرة محطة رئيسية في التزام شركة الإمارات لتعليم القيادة المتواصل بالمسؤولية البيئية، بما يتماشى مع طموحات الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وأهداف الاستدامة الوطنية.
وتضمن مبادرة «القيادة الخضراء» قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحصص التدريبية العملية للقيادة وإزالتها بالكامل من خلال مشاريع إزالة الكربون المعتمدة دولياً- دون أي تكلفة إضافية على المتدرب.
وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: «بصفتنا الجهة الرائدة في تدريب السائقين في أبوظبي، فإننا نُدرك مسؤوليتنا في المساهمة في تحقيق طرق أكثر أماناً ومستقبل أكثر استدامة. مبادرة القيادة الخضراء ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي رسالة واضحة بأن مسؤوليتنا المناخية يجب أن تكون حاضرة في كل جانب من جوانب الحياة حتى خلف عجلة القيادة».
وبموجب البرنامج، تعتمد كربون صفر على منهجيات محاسبة كربونية معترف بها دولياً لحساب البصمة الكربونية لكل طالب بناءً على نوع الوقود، واستخدام المركبة، والمسافات المقطوعة.
ويتم بعد ذلك إزالة هذه الانبعاثات من خلال الاستثمار في مشاريع بيئية موثوقة ومسجلة عالمياً، بما يضمن إزالة الكربون بشكل دائم وشفاف.
وقال أونور إلغون، الرئيس التنفيذي لشركة كربون صفر: «تجمع مبادرة القيادة الخضراء بين الابتكار والبيانات والعمل المناخي بطريقة بسيطة ومباشرة. يتيح هذا البرنامج للطلاب خوض تجربة القيادة الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي تخلو من التأثيرات الكربونية».
في مرحلتها الأولى، تتوفر المبادرة حصرياً لطلاب باقة VIP الخاصة برخصة قيادة السيارات، حيث تم دمجها بسلاسة ضمن البرنامج التدريبي دون الحاجة لأي خطوات إضافية أو تغييرات على المنهج.

الإمارات
شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
الاستدامة
الثقافة البيئية
حماية البيئة
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