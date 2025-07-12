دائرة الطاقة - أبوظبي تطلق حملة توعية لمواجهة تحديات الصيف

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي حملة توعية شاملة تحت شعار "سلامتكم هي أولويتنا" انسجاماً مع التزامها المتواصل بتعزيز السلامة العامة وتشجيع الاستخدام الآمن والمسؤول للموارد.

تستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، بهدف رفع الوعي بسُبُل الوقاية من المخاطر المرتبطة باستخدام الكهرباء والغاز، لاسيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وزيادة في الاعتماد على الطاقة الكهربائية.

وقال المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إنّ السلامة في استخدام مصادر الطاقة تمثّل أحد المحاور الأساسية في المنظومة التنظيمية، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات وتوجيه السلوك نحو استخدام أكثر أماناً واستدامة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي في بناء قطاع طاقة فعّال وآمن يخدم الإنسان والبيئة.

وشدد الشيباني، في هذا السياق، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمجتمع هو الأساس في تقليل الحوادث المتعلقة بالغاز وضمان سلامة الجميع.

وقال المهندس عبدالرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة - أبوظبي: مع بداية فصل الصيف، تتزايد التحديات المرتبطة باستخدام الطاقة، سواء في المنازل أو في المنشآت التجارية والخدمية، ويأتي دورنا في دائرة الطاقة لتعزيز بيئة آمنة ومستدامة في الإمارة من خلال التوعية والتثقيف المستمرين.

وأكد العلوي أن حملة "سلامتكم هي أولويتنا" تمثِّل انعكاساً مباشراً لمسؤولية الدائرة في تعزيز ثقافة السلامة، والتأكيد بأنَّ الاستخدام الواعي والمسؤول للطاقة هو مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، مشيرا إلى أن الوقاية تبدأ من الوعي المجتمعي، ولهذا تتسم الحملة بلغة بسيطة ومحتوى عملي يسهم في الحدِّ من الحوادث وترشيد استهلاك الطاقة بطريقة آمنة.

وتركز الحملة على تقديم معلومات شاملة تساعد سكان الإمارة والمستخدمين على التعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية وأنظمة الغاز خلال أشهر الصيف، وتشمل نشر محتوى رقمي توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إلى جانب تنظيم ورش عمل، وزيارات ميدانية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، ما يضمن وصول الرسائل الإرشادية إلى أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

ودعت دائرة الطاقة جميع الأفراد والمؤسسات في إمارة أبوظبي إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة في فعالياتها، مؤكدة أنَّ السلامة مسؤولية جماعية تبدأ من المنزل وتمتد إلى كلِّ موقع عمل.

ونوَّهت الدائرة إلى إمكانية متابعة مستجدات الحملة والإرشادات اليومية عبر حسابات دائرة الطاقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني.