الأربعاء 24 سبتمبر 2025
علوم الدار

شرطة دبي تطرح وظائف للمواطنين في معرض "رؤية 2025"

شرطة دبي تطرح وظائف للمواطنين في معرض "رؤية 2025"
23 سبتمبر 2025 22:05

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن طرح وظائف متخصصة للمواطنين، وذلك ضمن مشاركتها في الدورة الرابعة والعشرين من معرض الإمارات للوظائف "رؤية"، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي.
وتصدرت الوظائف المطروحة "مرشح طيار" و"جامعي ملازم طيار" للانضمام إلى كوادر الجناح الجوي، الذي يضطلع بمهام حيوية تشمل خدمات الإنقاذ والمهام الإنسانية والمجتمعية.
كما تضمنت الفرص الوظيفية المبتكرة وظيفة "مساعد عالم بيانات"، التي تهدف إلى استقطاب متخصصين في تحليل البيانات، وتطوير النماذج التنبؤية، والتعلم الآلي، وتطبيق الإحصائيات وتقنيات قواعد البيانات والواجهات البرمجية، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في توظيف التكنولوجيا المتقدمة.
وفي هذا السياق، أكد العميد راشد ناصر راشد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى توفير فرص وظيفية للمواطنين تتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية، وتسهم في تعزيز التوطين ودعم أهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية.
وقال العميد عبدالله حسن مفتاح، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن منصة شرطة دبي باشرت استقبال الطلبات عبر أجهزة ذكية، حيث يمكن للمتقدم التسجيل، والحصول على رقم، وتقديم المستندات المطلوبة، وتحديد موعد المقابلة الشخصية، مشيراً إلى أن المنهجية المعتمدة هذا العام تعتمد "تصفير البيروقراطية"، بما يسرّع تقديم الخدمات للراغبين في الالتحاق بشرطة دبي.
وأوضح العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف، أن شروط الالتحاق تتضمن أن يكون المتقدم مواطناً، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة جامعية في التخصص الوظيفي المطلوب، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية.

