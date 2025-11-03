الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد بن عمار: رمز للاتحاد ووحدتنا  الراسخة

راشد بن عمار: رمز للاتحاد ووحدتنا  الراسخة
4 نوفمبر 2025 02:19

عجمان (وام)

قال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية: «في يوم العلم، نجدّد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعبّر عن فخرنا واعتزازنا براية دولة الإمارات التي تجمعنا تحت ظلّها، وترمز إلى مجد دولة الاتحاد ووحدتنا الراسخة».
وأضاف بمناسبة يوم العلم: «هذه المناسبة الوطنية تجسّد روح الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتعبّر عن الانتماء للوطن والوفاء لقيادته الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل مسيرة البناء والنهضة نحو مستقبل أكثر تقدماً».
وتابع: «التفافنا حول علم الإمارات اليوم، هو تأكيد على الوحدة، وعلى ما يجمع أبناء الإمارات من حب عميق للوطن الذي أصبح نموذجاً عالمياً في التلاحم والتسامح والريادة».

