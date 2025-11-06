الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المدير العام لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»: إصدار 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً

مروان لطفي متحدثاً خلال الجلسة (وام)
7 نوفمبر 2025 01:27

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية
«إسكان المواطنين» يتصدر الأولويات ويحظى بدعم القيادة

استعرض مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أبرز ملامح الأنماط السلوكية المالية للمواطنين، وسلط الضوء على تطور الوعي الائتماني لدى الأفراد، والدور المتنامي للبيانات والتحليلات في تعزيز الشمول المالي، ودعم صناعة القرار المستقبلي في الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان «الأنماط السلوكية المالية للمواطن الإماراتي» والتي عُقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.
وقال مروان أحمد لطفي: «إن العام الجاري يصادف مرور عشرة أعوام على إصدار التقارير الائتمانية في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً، ما يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها كأداة أساسية لدراسة المخاطر المتّصلة بالاقتراض، وترسيخ الثقة والاستقرار المالي. 
وأشار إلى أن قاعدة بيانات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضم اليوم أكثر من 17.9 مليون فرد، من بينهم أكثر من مليون مواطن لديهم حساب بنكي نشط، ويشمل أكثر من 500 ألف مواطن منهم لديهم تسهيلات ائتمانية أو أقساط قائمة.
وأكد مروان أحمد لطفي أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التعثر الائتماني لدى المواطنين خلال العقد الماضي، حيث يُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مستويات الوعي المالي، وتنامي ثقافة التخطيط المالي المسؤول، إلى جانب الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة.
وقال: «إن 13% من المواطنين النشطين مالياً لديهم اطلاع على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية مقارنة بـ9% من المقيمين».

شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
الإمارات
الاتحاد للمعلومات الائتمانية
مروان أحمد لطفي
مروان لطفي
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©