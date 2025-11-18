الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تفتتح جامع الشيخ سلطان بن زايد في منطقة الخزنة

عمر الدرعي وعدد من مسؤولي «الهيئة» خلال الافتتاح (من المصدر)
19 نوفمبر 2025 01:47

العين (الاتحاد)

افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جامع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في منطقة الخزنة بالعين، بعد إعادة تأهيله وصيانته وفق أرقى المواصفات على نفقة ديوان الرئاسة، وذلك بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس «الهيئة»، وأحمد راشد النيادي، مدير عام «الهيئة»، وعددٍ من المسؤولين فيها.
وأشاد معالي الدكتور الدرعي بالاهتمام الكبير، الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لبيوت الله وعمرانها ودعمه المتواصل لـ«الهيئة» في كل شؤونها، مثمناً مساهمات ديوان الرئاسة المستمرة في بناء المساجد وصيانتها وترميمها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين لأداء العبادات بسهولة ويسر.
وقال معاليه: إن بناء المساجد وتجديدها وصيانتها وتطوير بنيتها التحتية في مختلف مناطق الدولة، بما يلبي احتياجات السكان من أولويات «الهيئة» الاستراتيجية، فالمساجد هي مركز إشعاعٍ حضاري وعلمي ملتقى اجتماعي يرسخ لقيم التعاون والتكافل والتعايش والتسامح التي تعد من المكونات الأساسية لمجتمعنا.

777 مصلياً ومصلية
ويتسع المسجد لنحو 777 مصلياً ومصلية، وتم تجهيزه بأحدث الأنظمة الصوتية والإنشائية، كما يضم مرافق خدمية متكاملة، وقد روعي في تأهيله كل متطلبات الاستدامة البيئية والاقتصادية والتراثية والاجتماعية، التي أصبحت أهدافاً رئيسية لـ«الهيئة» في بناء المساجد الجديدة وعمرانها وتطويرها، مما يعد ذلك انعكاساً حضارياً وفهماً عميقاً للمسؤولية الشرعية تجاه الموارد والمحافظة عليها.

