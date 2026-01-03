الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطرح برنامج دكتوراه «التفاعل بين الإنسان والحاسوب»

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (من المصدر)
4 يناير 2026 02:34

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، استمرار فتح باب التقديم لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا للعام الأكاديمي 2026 - 2027، من خلال بوابة القبول عبر موقع الجامعة الرسمي. 
وبدأت الجامعة استقبال طلبات الالتحاق، وفق الجدول الزمني المحدد لكل مرحلة، وذلك بتحديد مواعيد التقديم لمرحلة البكالوريوس تشمل، التقديم المبكر، والتقديم الاعتيادي: حتى 30 أبريل 2026 في الفترة المسائية. كما أعلنت الجامعة تمديد التقديم لثلاثة برامج جديدة تُطرح للمرة الأولى في خريف 2026، وهي: ماجستير العلوم في الأحياء الحاسوبي، دكتوراه في الأحياء الحاسوبي، دكتوراه في التفاعل بين الإنسان والحاسوب.

البكالوريوس
فيما يتعلق بمتطلبات القبول للبكالوريوس، أوضحت الجامعة أنها تستهدف الطلبة ذوي الأساس الأكاديمي المتين، وخاصة في الرياضيات والعلوم، مع أهمية التفوق في اختبار SAT Math لمن يقدمونه. كما تخضع مهارات التواصل للتقييم من خلال الأداء الأكاديمي أو المشاركة في الأنشطة الفنية والمناظرات، مع أفضلية لتقديم فيديو قصير يوضح اهتمام الطالب بالبرنامج. وتشمل المعايير أيضاً روح القيادة وريادة الأعمال، بينما لا تشترط الجامعة خبرة مسبقة في البرمجة، لكنها تعتبر الأعمال المنشورة على GitHub ميزة إضافية. وفي ما يتعلق بالإنجليزية، يُطلب إثبات مستوى لغوي مثل IELTS بدرجة 6.5 أو TOEFL iBT بدرجة 90، مع توافر منح دراسية قد تغطي حتى 100% من الرسوم السنوية.

 

