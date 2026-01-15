الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يمنح سفير أوزبكستان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير أوزبكستان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
15 يناير 2026 11:16

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، سعادته الوسام خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية أوزبكستان في جميع المجالات. ‎ وأعرب معاليه عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مشيداً بدوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.

