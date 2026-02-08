الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله

8 فبراير 2026 18:51

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشاعر سيف سالم غانم المنصوري في منزله بمنطقة الوثبة في أبوظبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتبادل سموه مع سيف المنصوري وعائلته الأحاديث الودية، والذين رحبوا بسموه معربين عن سعادتهم بالزيارة وتقديرهم لنهج سموه الأصيل في ترسيخ قيم التواصل والترابط المتجذرة في مجتمع الإمارات.

رئيس الدولة يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زيارة
سيف المنصوري
