علوم الدار

حمدان بن محمد وعمار بن حميد ومنصور بن محمد يعزون في وفاة عبدالمجيد أحمد صديقي

حمدان بن محمد وعمار بن حميد ومنصور بن محمد يعزون في وفاة عبدالمجيد أحمد صديقي
13 فبراير 2026

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الجمعة، واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في مجلس ند الشبا بدبي.
وأعرب سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين.

كما قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. 
وأعرب سموه، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
